Chiara Giordano: "Quando tuo marito va via con una più giovane ti senti una nullità"

Ci sono voluti anni per metabolizzare la fine del matrimonio e trovare un nuovo equilibrio, ma Chiara Giordano e Raoul Bova ce l'hanno fatta. Tra loro oggi i rapporti sono ottimi, come ha spiegato lei al settimanale F: "Io e il mio ex marito ci frequentiamo. E' il padre dei miei figli, quindi quando si tratta di stare insieme a loro e passare del tempo insieme è un piacere. Per esempio, abbiamo appena festeggiato i 18 anni di Francesco".

E' stato difficile arrivare a questo, soprattutto i primi tempi dopo il divorzio. "Quando tuo marito va via con una donna più giovane ti senti una nullità come donna, come moglie - ha rivelato -. Però poi, in sala da ballo, davanti allo specchio, piano piano ho tirato fuori la femmina che c'è in ognuna di noi e che avevo perso. L'età non conta, l'aspetto fisico nemmeno, è una forza che va oltre, energia pura".

La danza l'ha fatta rinascere, come aveva già spiegato ad 'Amici Celebrieties', e così è riuscita anche ad accettare la nuova famiglia dell'attore, anche se a distanza: "Quando sono nate le bambine Raoul mi ha chiamata, anche se io non le ho conosciute di persona perché non c'è stato modo, le ho viste sui giornali".