Chiara Nasti ricoverata, allarme tra i fan

Ore di apprensione per Chiara Nasti, che aveva fatto perdere le sue tracce sui social per poi far sapere ai fan di un malore. Forti crampi allo stomaco, dopo qualche giorno in cui sentiva delle "pulsazioni" in testa, e il ricovero in ospedale dove le sono state fatte delle flebo.

E' lei a tranquillizzare i follower, spiegando quanto accaduto nelle ig stories: "Sto bene. Mi sono ripresa, stanotte sono stata malissimo. Sono stata per tre giorni con crampi allo stomaco e bruciori che non riuscivo a calmare. Ho preso antidolorifici ma non passava e sono corsa al pronto soccorso. Mi hanno fatto le flebo e mi sono ripresa. La cosa più angosciante di tutte è che prima di questo sono stata quattro giorni con delle pulsazioni sulla testa, tipo scosse elettriche, sono stata malissimo. Poi il giorno dopo è iniziata questa cosa. Speriamo non mi succeda più niente, ora sto benissimo".

Allarme rientrato, dunque, e Chiara continua a godersi le vacanze in Sardegna circondata dall'affetto degli amici e dei suoi follower. Qualcuno le chiede ulteriori spiegazioni, ma l'influencer non approfondisce. Tutto è bene quel che finisce bene.