Chiara Nasti e il rimedio shock contro la cellulite: il web esplode

Problemi di cellulite? Per combatterla a detta di Chiara Nasti basta non bere acqua. La fashion blogger napoletana dichiara di non berla da ben due anni. Inevitabili le critiche che si sono scatenate subito dopo questa dichiarazione piuttosto insalubre perché i rischi di emulazione sono tanti e soprattutto sono alti per la salute per le giovani adolescenti che sognano di essere come lei.

Il rimedio di Chiara Nasti contro la cellulite

“La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiar sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni, bevo acqua di cocco o Coca Cola! Noi siamo quello che mangiamo!”, ha scritto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sotto una sua foto al mare in cui mostra il suo lato b.

Alla pioggia di critiche (“Chiara Nasti, seguita da 1.7 milioni di persone afferma di non bere acqua da 1-2 anni perché non è di suo gradimento. Questi sono i bellissimi messaggi che trasmettono queste pseudo influencer alle ragazzine, io non ho parole”, scrive una) la Nasti ha ribadito la sua posizione rincarando la dose e ribadendo: “Coca-Cola tutta la vita”. E poi ancora, da Ibiza dove è in vacanza con le sue amiche, ha ironizzato: “Non bevo acqua da due anni, mi sto disidratando”. Per poi sottolineare: “E’ che mi piace più la Coca-Cola cosa ci posso fare? Io non tengo corsi di formazione, vi rendo partecipi della mia vita”. Insomma, per la Nasti è proprio il caso di dire Always Coca-Cola.