Chiara Nasti tra le braccia del suo Ugo. A Mykonos si riaccende la fiamma?

Ritorno di fiamma tra Chiara Nasti e il suo Ugo Abbamonte? Nessuna conferma dai diretti interessati, ma la foto spuntata su Instagram non lascerebbe dubbi sul loro riavvicinamento. Entrambi si trovano in Grecia, a Mykonos, e nello scatto postato sul social appaiono davvero vicini, anzi vicinissimi. La fashion blogger, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, è seduta sulle gambe del ragazzo.

La fine dell'amore tra Chiara Nasti e Ugo Abbamonte

I due si erano conosciuti nel 2017 grazie ad amici in comune, da subito era scattata la scintilla. Sembrava fosse vero amore tanto che la Nasti aveva abbandonato l'Isola dopo appena qualche giorno proprio perchè troppo forte era la mancanza del suo Ugo. Poi, più di un mese fa, la notizia della fine della loro storia d'amore che aveva spiazzato i tanti fan. Nessuna spiegazione sulla loro rottura né da Chiara né dal giovane napoletano appassionato di poker texano e di viaggi.

Riaccesa la fiamma?

Ora pare sia tornata la serenità tra i due. Chiara non ha confermato la notizia, ma il loro sorriso non mente. Intanto la fashion blogger da quasi 2 milioni di follower ha postato una nuova foto con Ugo con la didascalia "Il mio cuore". Un'altra prova che tra i due c'è di nuovo sintonia. In pochi minuti l'immagine è stata inondata da like e commenti dei tanti fan che sperano di vedere la coppia convolare a nozze.