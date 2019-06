Chi è Romina Pierdomenico, fidanzata di Ezio Greggio e sua partner a 'La Sai l'Ultima?'

E' una delle protagoniste assolute dell'estate. In tv e sulle riviste di "cronaca rosa". Romina Pierdomenico, 26 anni, è la partner professionale di Ezio Greggio a 'La Sai l'Ultima', in onda da venerdì 21 giugno in prima serata su Canale 5, oltre che compagna del conduttore nella vita reale. Un connubio professionale-sentimentale tale da attirare l'attenzione dei telespettatori più curiosi.

Chi è Romina Pierdomenico

Ma chi è, precisamente, Romina Pierdomenico? Ventisei anni, è nata a Vicoli, paese di appena 400 abitanti in provincia di Pescara. Il debutto nel mondo dello spettacolo è arrivato con la partecipazione a 19 anni al concorso di bellezza 'Miss Italia', dove si è classificata seconda dopo la vincitrice Giusy Buscemi. Da allora, ha inseguito il sogno di diventare conduttrice, che realizza proprio grazie a La Sai l'Ultima, storico show di barzellette che Canale 5 riproporrà dopo 17 anni di assenza dalla tv. Al suo fianco, ovviamente, Greggio, colonna portante del programma, oltre che suo compagno di vita. Nella stagione televisiva in corso, l'abbiamo anche vista sul palco di 'Colorado', programma comico di Italia Uno, nelle vesti di valletta.

Ezio Greggio parla della fidanzata Romina Pierdomenico a La Sai l'Ultima

Greggio si dice molto entusiasta di avere al fianco Romina in questa nuova avventura televisiva. "Da un punto di vista televisivo - ha raccontato al settimanale 'Chi' - Romina è molto brava, sarà una bella sorpresa per il pubblico. Il suo debutto a ‘Colorado’ è piaciuto molto a Mediaset. A 'La sai l’ultima?’ sono sicuro che con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua presenza ‘inconfondibile', anche l’occhio vuole la sua parte, mi perdoni, porterà una ventata di freschezza. E’ un volto nuovo". E ancora: "Le sue risate in studio e la sua genuinità si faranno notare".

Rominca Pierdomenico fidanzata con Ezio Greggio: la storia d'amore

Il primo incontro tra Greggio e Romina è arrivato nei corridoi Mediaset, quando lei era testimonial di un'importante azienda cosmetica. L'ufficialità della relazione, invece, è arrivata nell'estate del 2018, dopo la fine della relazione di lui con la 31enne Simona Gobbi. I due sono innamorati pazzi, la differenza d'età (65 anni lui, 26 lei) non pesa. "Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei", ha dichiarato Ezio, incalzato dai giornalisti sulla questione, "Non è solo una ragazza affascinante, ha anche una concezione positiva della vita. Ridere per me è importante e lei è molto ironica, mi dà tanta allegria". Per ora, però, niente matrimonio. Il timoniere di 'Stricia la notizia' (padre di Giacomo, 28 anni, e Gabriele, 24, avuti dalla ex moglie Isabel Bengochea) evade le domande sul tema, lasciando intendere che i due si sentono completi anche senza un sancimento burocratico.