Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori: ecco Stella

Fiocco Rosa per Christian Vieri e Costanza Caracciolo, diventati genitori di una bambina, Stella. A dare l’annuncio è stato proprio lo stesso ex attaccante 45enne su Instagram, dove ha pubblicato una serie di stories.

Il parto è avvenuto questa mattina in una clinica milanese. Secondo le prime indiscrizioni, scrive il sito della Gazzetta dello Sport, Stella e la mamma stanno bene.

Christian Vieri dà il benvenuto alla figlia Stella su Instagram

Vieri e Costanza Caracciolo stanno insieme dal 2017 ma si conoscono da tanti anni. “Sono almeno dieci anni che la conosco - ha raccontato l'ex calciatore - Sai, sei a Milano, ti vedi spesso in mille occasioni, locali, eventi. Lei faceva la velina, il gruppo era quello. Ci siamo attaccati subito, non so nemmeno io perché, ma sapevo già che persona fosse. Costanza mi dà tranquillità, è una ragazza bellissima, buona di carattere, mi fa stare sereno, tranquillo".