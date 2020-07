Temptation Island, è bufera: Ciavy blocca i social dopo la puntata

Dopo il falò infuocato con la fidanzata Valeria (che ha visto intervenire anche Filippo Bisciglia per placare l'ira del ragazzo), Ciavy blocca i commenti dal suo profilo Instagram. Succede subito dopo la terza puntata di Temptation Island, in onda stasera su Canale 5. E la rete si scatena: "Ciavy è così sicuro di sé che ha disattivato i commenti", scrive qualcuno, mentre altri lo accusano di viltà.

Il falò tra Valeria e Ciavy è destinato a entrare negli archivi del programma di Canale 5. Un confronto accesissimo, che ha reso necessario l'intervento del conduttore. I toni infatti si sono alzati più del dovuto. "Le cose si spiegano con calma, quindi mi fai la cortesia di spiegarti con calma - è sbottato il presentatore, alzandosi e andando verso il pr romano - Se stai calmo è anche meglio, perché entrano di più dentro le cose. Cento volte hai detto che Valeria ha fatto una figura brutta, lo abbiamo capito. Adesso fai parlare Valeria".

Come è noto, il falò è proseguito con un duro sfogo di Valeria: la ragazza ha accusato Ciavy di averla annullata per due anni: "Solo qui ho reimparato ad amarmi". "Hai sempre fatto come ti pare", la replica di lui. Ma non c'è spazio per un compromesso: i due si dicono addio e hanno lasciato il gioco da single.