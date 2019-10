Cicciolina show: Ilona Staller mostra il seno nudo in diretta a ‘Live – Non è la d’Urso’

(Cicciolina mostra il seno a 'Live Non è la d'Urso)

A ‘Live – Non è la d’Urso’ Cicciolina, al secolo Ilona Staller, non era certo stata invitata per mostrare il suo florido décolleté, ma è bastato poco perché la ex pornostar scoprisse in diretta tv il seno lasciando di stucco i presenti.

Invitata per difendere il figlio denunciato per possesso di stupefacenti, durante una discussione con Ala D’Eusanio che criticava la sua fisicità, Ilona Staller ha replicato con un brevissimo quanto imbarazzante siparietto. "Non vorresti vederle?", ha chiesto provocatoria alla sua interlocutrice mentre scopriva il seno. Pronto l’intervento di Barbara d'Urso: "Alda, questo accade sempre quando ci sei tu!".

Cicciolina mostra il seno a ‘Live – Non è la d’Urso’

“E' innocente e ha peccato di ingenuità, perché ha ospitato un ragazzo per tre giorni ed era questo che è stato trovato in possesso di questa mariajuana non lui”: così Ilona Staller ha difeso il figlio Ludwig Koons accusato di possesso di stupefacenti.

Tra i cinque ‘sferati’ del programma, anche Alda D'Eusanio e Rosa Perrotta che hanno accusato la donna di aver lasciato il segno nella vita del figlio per via della sua carriera di pornostar. Ma è stato quando il discorso è finito sul fisico della ex pornostar che la situazione è degenerata. “Eri così bella e invece ti sei rovinata rifacendoti il seno”, il commento di D’Eusanio; “Davvero non ti piace?”, la replica di Staller che si è abbassata il vestito regalando al pubblico il ‘memorabile’ show.