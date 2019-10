Ciro Ferrara, l'annuncio a sorpresa: “Mia figlia è incinta, divento nonno!”

(Ciro Ferrara, eliminato da Amici Celebrities, svela la gravidanza della figlia)

E’ andato via con dispiacere sì, ma anche con la soddisfazione di aver affrontato un’esperienza straordinaria Ciro Ferrara, eliminato da ‘Amici Celebrities’ nella terza puntata andata in onda sabato 5 ottobre. L’ex calciatore, parte della squadra dei Bianchi capitanati da Giordana Angi, ha perso la sfida contro i compagni di squadra Massimiliano Varrese, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa.

Al momento di commentare la sconfitta, Ciro Ferrara ha annunciato la bella notizia della gravidanza della figlia, evento talmente speciale da attutire ogni dispiacere in merito al mancato prosieguo della gara. “I miei compagni di squadra sono tutti più bravi di me, è giusto che sia io a uscire. E poi torno a casa felice. Mia figlia è incinta, diventerò nonno”, ha affermato Ciro tra gli applausi: “Lo dico anche se lei mi aveva chiesto di non far trapelare la notizia prima dei tre mesi di gravidanza, ma sono così felice che mi è impossibile tacerlo. Mio nipote non dovrà mai chiamarmi nonno Ciro”.

Per lui, nel corso della puntata, anche l'arrivo del padre, mittente di una lettera piena di amore e di orgoglio per il figlio.

Ciro Ferrara: carriera e vita privata

Ciro Ferrara è considerato tra i migliori difensori degli anni '80 e '90. L'esordio nel 1985 con la maglia del Napoli, con cui vinse uno scudetto, Coppa Italia e Coppa Uefa, dopo 9 anni di successi passò alla Juventus, dove divenne presto una delle bandiere della squadra. 49 presenze in nazionale, dopo l'addio al calcio giocato Ferrara ha iniziato l'esperienza da allenatore, poi sbarcato in tv come commentatore. Presenza fissa a 'Tiki Taka' come opinionista.

Sposato con Paola, da cui si è separato nel 2017, Ciro Ferrara ha tre figli: Benedetta che lo renderà nonno, Giovanbattista e Paolo (anche lui calciatore come il papà).