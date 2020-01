Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il nome della loro bimba

Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il nome scelto per la loro bimba che nascerà a marzo a Miami dove attualmente vive la coppia. I due, che si sono innamorati negli studi di Uomini e Donne, chiameranno la piccola Arya.

L'annuncio su Instagram di Clarissa e Federico

Lo hanno annunciato direttamente su Instagram con una foto in cui appare un'enorme scritta: "My name is Arya" il mio nome è Arya. Ma questo non è stato l'unico scatto che ha immortalato il momento. E a corredo della seconda foto dove Clarissa e Federico sono intenti a tagliare la torta rigorosamente rosa e decorata con degli orsetti, c'è anche la spiegazione del nome della loro prima figlia.

La scelta del nome Arya

"ARYA significa ‘nobile’, nel senso di colui che ha superato lo stato di essere umano ordinario, cioè essere spiritualmente superiore.

Quando ci si incammina sul sentiero dell’Illuminazione Perfetta, vi sono da superare 7 gradi. Dopo aver superato il settimo si diventa Arya.

In Iran le è attribuito il significato di principessa e/o ragazza dal cuore nobile.”