Clarissa Marchese sexy mamma mostra il pancione (FOTO)

"A grande richiesta, ecco il pancione. La mia piccolina per adesso si sta cucinando per bene". Così Clarissa Marchese sfoggia su Instagram il pancino al sesto mese di gravidanza. Tra foto e video, l'ex tronista racconta sui social i suoi mesi di 'dolce attesa' accanto al marito Federico Gregucci, conosciuto proprio a 'Uomini e Donne'.

Clarissa Marchese incinta, la dolce attesa è social

Una gravidanza 'social' per Clarissa, che non si sottrae dal consigliare alle future mamme alcuni trucchi per curare al meglio la propria bellezza anche in un momento delicato come quello che precede l'arrivo di un bebè. "Io non ho avuto problemi con le smagliature - dice in una Instagram Stories - ma vi consiglio di usare un olio per pancia, seno e fianchi". E ancora scatti con abiti premaman durante le passeggiate con Federico e biancheria intima ad hoc.

L'annuncio dell'arrivo di un bebè è stato dato dalla coppia a fine settembre, dopo il matrimonio da favola celebrato lo scorso maggio. Si avvera così per la coppia il sogno di creare una famiglia, obiettivo dichiarato sin dai primi tempi del fidanzamento iniziato negli studi del dating show di Canale 5 e nel dicembre 2016 con una promessa d'amore avvenuta di fronte ai telespettatori. “Non mi è mai successo nella vita, ma ho riconosciuto subito familiarità in Federico”, aveva confidato lei a proposito dell’amore verso il compagno, pronto adesso a diventare padre della sua prima figlia il cui nome, al momento, resta ancora top secret…