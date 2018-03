Claudia Galanti ricorda la figlia scomparsa a nove mesi: “Un giorno potremo sorriderci”

Il 21 marzo del 2014 Claudia Galanti era nel pieno della felicità, con la sua piccola Indila appena nata stretta tra le braccia. 9 mesi dopo, la terza figlia della modella paraguaiana e dell’imprenditore Arnaud Mimran, moriva tragicamente per un’infezione batterica, evento che è rimasto nel cuore, nella mente, nella vita della donna che oggi ha voluto ricordarla con una lettera.

“Questa foto la guardo spesso piccola Indila anche se non si capisce molto per me vuol dire tanto é di un 21 marzo di 4 anni fa esattamente il giorno in cui sei nata” - ha esordito la modella nel messaggio che accompagna la foto pubblicata su Instagram - “Raccoglie tutto l’amore che abbiamo avuto e avremmo per te per sempre... Se sono qui a scriverti è perché anche se la vita ha tentato di separarci non ci è riuscita e non ci riuscirà mai. Se sono qui è perché non mi sono mai arresa e non mi arrenderò all'idea che tu sei andata via per sempre”.

“Non posso abbracciarti e non posso stringerti ma posso parlarti, posso guardare ancora il tuo sorriso e i tuoi occhioni grandi: i nostri pochi ricordi mi danno forza, alleviano la mia sofferenza, mi lasciano sognare che un giorno potremo sorriderci dieci, cento e mille volte ancora” prosegue ancora la lettera in cui descrive la speranza e il sogno di un futuro insieme: “Sarà una festa, nella luce, rideremo tutti come abbiamo sempre fatto, torneremo ad essere davvero felici e i nostri abbracci saranno eterni (…) Buon compleanno piccola mia mi auguro un cielo pieno di palloncini e angeli accanto a te”.

La piccola Indila è morta il 3 dicembre 2014 a Parigi, a casa del papà, mentre la Galanti si trovava a Dubai, di ritorno da una vacanza. Gli altri due figli, Tal e Liam, l'hanno aiutata a sopravvivere ad una tragedia così immane ma il pensiero alla piccola Indila l'accompagna sempre.