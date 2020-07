Lutto per Claudia Galanti: il padre è morto all’improvviso

Grave lutto per Claudia Galanti, colpita dalla notizia della morte del padre che si trovava in Uruguay.

A riferire il fatto è il settimanale Chi che parla di una perdita improvvisa avvenuta mentre la showgirl ed ex naufraga dell'Isola dei famosi, oggi food blogger, stava lavorando al suo progetto di cucina. Al momento la 39enne paraguayana non ha commentato la notizia sui social, dove continua regolarmente l'attività di FoodBeats.

Per Claudia Galanti la perdita del padre arriva a quasi 6 anni dalla tragedia che quel 3 dicembre 2014 cambiò la sua vita, ovvero la morte a soli 9 mesi della figlia Indila Carolina Sky, terzogenita avuta dall'ex marito Arnaud Mimran (dopo Liam Elijah e Tal Harlow). “Quando Indila è deceduta, io ho detto no all’autopsia”, ha raccontato, "Oggi ho capito di aver sbagliato. Qualcosa non mi è chiaro. Questo pensiero mi tormenta tutte le notti. Mi tormenta sempre. Io non vivo, ma sopravvivo”. Oggi Claudia Galanti ha dato una svolta alla sua vita professionale: lontana dalla tv, vive tra Parigi e Milano ed è dedita ai social con la nuova attività di blogger che porta avanti la sua passione per la cucina e nella sue abilità di chef.