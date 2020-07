Claudia Galanti si racconta: “In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita”

Sulle spalle di Claudia Galanti grava tutto il peso di prove difficili da sopportare e superare: la morte di una figlia di pochi mesi, la separazione dal marito, l’arresto del padre dei suoi figli, la recente scomparsa del padre sono gli episodi che hanno sconvolto negli ultimi anni la vita della showgirl paraguayana, oggi dedita al suo nuovo progetto di cucina Foodbeats, con ricette ideate da lei e un servizio a domicilio.

“Ad un certo punto, quando non c’era più nulla che mi faceva felice, quando era tutto senza sapore e senza senso, ho pensato che non erano le medicine a potermi aiutare, ma che dovevo ripescare dal mio passato qualcosa che mi aveva fatto sentire bene”, ha raccontato la 39enne in un’intervista su Instagram Corriere: “Ho capito che la cucina mi avrebbe salvata e mi sono buttata a capofitto tra libri di ricette, in fondo i romanzi non mi sono mai piaciuti, ma con le letture di cucina riesco a stare sveglia una notte intera.

La morte della figlia Indila

“In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato Arnaud”, ha affermato Claudia Galanti ripercorrendo il periodo più doloroso della sua vita a cavallo tra il 2014 e il 2015: "La mia vita è da sempre così: sul più bello succede qualcosa e crolla tutto". Dopo la tragedia della perdita della piccola, gli altri due figli Liam e Tal le hanno dato la forza di andare avanti: “Cucinare per loro mi faceva sentire meno male, passavamo ore in cucina, e ad un certo punto ho pensato che potevo farlo a tempo pieno: in fondo quando c’è una cucina, che sia a Parigi, o al mare, o in una barca, in quella cucina ci finisco io, perché i miei amici amano che sia io a preparare uno dei miei piatti”.

Da questa passione oggi è nato Foodbeats, il nuovo progetto di cooking box nato insieme al socio Matteo Rombolotti. “Abbiamo voluto coinvolgere nella cucina i nostri clienti: il tocco finale spetta a loro, che si tratti semplicemente di uno spaghetto da cuocere o di un arrosto da rosolare”, ha spiegato Claudia che affida anche ai social il passaparola della sua avventura imprenditoriale supportata anche da personaggi come Belen Rodriguez, Gianluca Vacchi, Antonella Clerici: “Non ho mai chiesto a nessuno di aiutarmi neppure con un post, chiedere mi imbarazza sempre molto: ma siccome sono amici lo hanno fatto spontaneamente, dando molta visibilità al mio progetto”, ha confidato.

Il passato di Claudia Galanti

Orfana di madre e operaia a soli 18 anni in una fabbrica di Miami dove smontava telefonini, Claudia Galanti ha toccato con mano le conseguenze della depressione del padre che, non lavorando più, ha lasciato che tutto gli oneri del capofamiglia passassero a lei: “Non mi piace parlare di chi non c’è più, ma da madre posso dire che la depressione non è una malattia che un genitore si può permettere”, il suo commento: “Lo dico sapendo quanto è forte il peso delle mie parole, ma spero che sproni tante mamme che si rintanano nella loro solitudine e dimenticano che i bambini hanno bisogno di loro. Io sono uscita da quel tunnel grazie alla cucina e spero che ognuno trovi il suo modo per tornare ad essere vivo e felice”.