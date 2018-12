Claudia Galanti: "Ho rischiato di perdere il funerale di mia figlia"

Sono passati quattro anni dalla morte della piccola Indila, la figlia di Claudia Galanti e Arnaud Mimran. Per la showgirl una ferita che non si rimarginerà mai, così come impossibile per lei è dimenticare quei drammatici giorni.

Ospite di "Rivelo", il programma in onda su Real Time condotto da Lorella Boccia, è tornata a parlare di quel dramma che le ha sconvolto la vita: "Quando mi chiamarono per dirmi della tragedia che aveva colpito mia figlia Indila mi trovavo a Dubai e se non mi facevano salire sull'aereo avrei perso il funerale di mia figlia. Non riuscivo a toccarla e baciarla in quanto era talmente fredda. Ringrazio Arnaud che mi ha dato la possibilità di baciarla, riscaldandola".

"Cerco di trovare mia figlia in qualsiasi bambina che incontro - ha spiegato - Non vorrei dimenticarla ma sto cercando di trovare la pace con me stessa. Negli ultimi anni altri tragedie: per colpa dei debiti di gioco di Arnaud a Las Vegas non posso più entrare in America, sono piena di debiti".

Claudia Galanti, ora single, spera ancora in un ritorno con Arnaud e a Lorella Boccia ha fatto un'altra rivelazione clamorosa: "Sono fuggita a Parigi per scappare da Giancluca Vacchi con cui ho avuto una storia".