Claudia Gerini racconta: perché è finita la storia con Carlo Verdone

Claudia Gerini si racconta senza filtri nella nuova puntata di “Belve” in onda sul canale Nove di Discovery Italia.

L’attrice romana ricorda il flirt avuto con Carlo Verdone, una storia breve dopo il quale però è rimasto un forte legame tra i due. Ma l’intervista è anche l’occasione per parlare di un brutto episodio del passato: un caso di molestia di cui la Gerini fu vittima quando era ancora molto, molto giovane.

Il breve flirt con Carlo Verdone

Claudia Gerini racconta poi il breve flirt avuto anni fa con Carlo Verdone. "E' durato pochino, forse l'anno in cui abbiamo girato 'Sono pazzo di Iris Blond', non ricordo esattamente".

“Io ero innamorata di lui da sempre. Poi questo fatto che abbiamo fatto due film di seguito insieme….Sai c’è sempre una sorta di transfert col regista, anche perché io ero single in quel momento e ci siamo avvicinati”, spiega l’attrice. Per volere di entrambi, quella storia però non è diventata qualcosa di più. “Abbiamo capito che né io né lui eravamo pronti per una relazione. Forse più io non ero nelle condizioni di intraprendere una convivenza o una relazione seria”.

Claudia Gerini e le molestie subite

“Mi sono capitati degli episodi di molestie, dai quali sono riuscita a fuggire; anche piccola, abbastanza piccola”, ricorda l’attrice. “Uno in particolare, un po’ più pesante, ma non sono stata vittima perché sono riuscita a defilarmi snasando: noi donne dobbiamo alzare le antenne e capire quando è una trappola“. L’intervistatrice Francesca Fagnani le chiede: “È un regista?”. “No, era un direttore del doppiaggio”, risponde Gerini. “Ha più avuto modo di incontrarlo e dirgli qualcosa?”. “Purtroppo no”, è la risposta dell’attrice.