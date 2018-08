Claudia Gerini sull'addio a Preti: "Non è finita di punto in bianco"

Adesso parla lei. Ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla fine della relazione con Andrea Preti, ma ora Claudia Gerini fa sapere come sono andate davvero le cose.

"La nostra storia non è finita di punto in bianco - ha rivelato a Grazia - Io avevo lasciato molti avvertimenti". Insieme per tre anni, la parola fine non sarebbe quindi arrivata così improvvisamente, come ha invece più volte dichiarato lui. "Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita - ha spiegato l'attrice nell'intervista - Ma sono stata onesta con Andrea, gliel'ho detto in faccia".

Voltare pagina forse non è ancora semplice per lui, che non avrebbe mai preso questa decisione, ma la Gerini non non poteva non essere sincera: "Lasciare una persona è triste, certo, ma nella vita succede. Non è la fine del mondo. Lui è adulto, saprà andare avanti".