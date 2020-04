Claudia Gerini: "In questa quarantena telefonate inaspettate"

"Sto bene, la quarantena sta andando bene perché per fortuna stiamo tutti in salute", così Claudia Gerini racconta ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2, queste settimane trascorse in casa con le sue due figlie Rosa e Linda. "E' un momento difficile - spiega l'attrice - ma da un altro lato abbiamo scoperto che chi doveva rimanere a casa per contenere questo contagio è stato costretto a scoprire un po' più di se stesso. Ovviamente dipende dalla situazione in cui sei, ci sono tante variabili. Si sono create delle occasioni per approfondire la relazione con noi stessi, quello che ci piace fare. E poi anche dalla noia possono nascere alcuni spunti creativi. Lo so che sono banalità, diciamo che adesso siamo ad un livello di sopportazione che si è un po' assottigliato, perché l'aria aperta è importante, vedere un po' di natura, passeggiare. Questa costrizione è tosta. Ma se stare a casa è l'unico rimedio, alla fine ci siamo stati".

Ha riscoperto tante piccole cose, condiviso tutta la quotidianità con le figlie e riallacciato anche qualche rapporto del passato che è tornato a bussare alla porta: "Ho ricevuto molte telefonate inaspettate. Un mio compagno del liceo. Un po' di compagni di classe, soprattutto in zona liceo. Le loro chiamate mi hanno fatto molto piacere. E' stata l'occasione di fare un punto della situazione. Di riscoprirsi. Di riallacciare rapporti che si credevano perduti. Ci si può dare una mano anche con un pensiero o una telefonata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La mancanza della libertà si fa sentire, ma in fondo per Claudia Gerini è una bella quarantena, affatto noiosa: "La giornata vola, non c'è tempo di fare nulla. Io ho una famiglia molto presente, ho ancora una nonna, la mattina faccio varie telefonate, ho fatto molto smart working, letture per i bambini, e poi la mattina le ragazze studiano, hanno la loro giornata online. Poi si pranza, il pomeriggio ognuno ha le sue letture, i suoi video. La sera si cena tutti insieme, abbiamo visto molte serie televisive, per fortuna abbiamo una bella terrazza, abbiamo fatto molti disegni sui muri, abbiamo tirato fuori un po' di creatività, la manualità è stata importante. Ci siamo riscoperti pasticceri, cuochi, la manualità aiuta tantissimo, ti aiuta a distrarti, a concentrarti su altro. Io sono fortunata, lo ripeto, la sto vivendo bene. Avevo in programma tre film e invece mi sto riposando".