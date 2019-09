Claudia Lai, moglie di Nainggolan, si mostra dopo la chemio

"Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia VITA. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un BRUTTO RICORDO". Queste le parole con cui Claudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, è tornata a mostrarsi per la prima volta sui social dopo l'inizio della chemioterapia. Sposata col centrocampista del Cagliari dal 2011, ha una figlia, Aysha, nata nel 2012, e Mailey, nel 2016.

L'annuncio della malattia era arrivato lo scorso 11 luglio, un mese dopo la diagnosi. "E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo - aveva scritto Claudia - E' da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la CHEMIOTERAPIA".