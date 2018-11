Claudia Pandolfi, avances da parte di donne: "Le ho accettate. Con alcune amiche ho giocato"

Non ha mai avuto peli sulla lingua Claudia Pandolfi, e anche quando si parla di argomenti intimi e scottanti, l'attrice - nel cast dell'ultimo film di Leonardo Pieraccioni, "Se son rose" - non si formalizza, come nell'intervista rilasciata a Spy, in edicola il 30 novembre.

"Perché piaccio molto agli omosessuali? Perché sono un po' lesbica dentro". Così risponde a una delle domande, per poi continuare a confessarsi senza tabù: "Ho sempre voluto capire di quante sfumature fosse la mia sessualità. Sono eterosessuale, non è una novità per nessuno, ma non mi sono mai preclusa nessuna strada. Sono sempre stata una donna molto aperta". Qualche avances da parte di donne? "Sì, e le ho anche accettate, a dirla tutta - rivela - Non ho mai avuto nessuna storia, sia ben chiaro, e pensate che il mio primo bacio con una donna lo diedi nel film 'Le amiche del cuore' di Michele Placido. Poi ho giocato anche io, con delle amiche, ma a me piace scoprire l'essere umano e poco importa l'identità".

Claudia Pandolfi, mamma di due bambini, dal 2014 è legata al produttore Marco De Angelis, padre del suo secondogenito.