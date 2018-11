Claudio Amendola rivela di essere stato molestato da una donna più grande: "Approfittò del suo potere"

L’attore romano Claudio Amendola, commentando il movimento #metoo in un’intervista al quotidiano Il Messaggero, ha rivelato in passato di aver subito molestie.

"Sono stato violentato anche io", ha confessato. “Ho iniziato a lavorare da giovane, ero un bel ragazzetto. Una donna più grande approfittò del suo potere per saltarmi adosso. Come ho reagito? Che dovevo fare. Ce so’ stato”, ha raccontato Amendola, per poi specificare: “Sono dalla parte delle donne, qualunque denuncia è sacrosanta. Ma bisogna educare i maschi a rispettare l'altro sesso. E lo dice uno che ne ha viste tante: uomini molestatori e donne all'assalto degli uomini”.

Claudio Amendola su Rai1 con "Nero a metà"

Amendola sarà in tv prossimamente con una fiction ambientata nella sua Roma, nella quale vestirà i panni di un detective molto particolare: “Nero a metà”, in onda da lunedì 19 novembre su Rai1.

Legatissimo alla sua città, Amendola ha parlato poi della situazione nella Capitale:

Roma non può permettersi di essere razzista perché è da sempre il crocevia di tante culture. È stanca semmai di assistere al proprio declino lento e inesorabile. Colpa degli amministratori? Troppo facile invocare le ruberie di ieri e le inadeguatezze di oggi. Roma, per riprendersi, ha bisogno innanzitutto dell'impegno dei suoi cittadini.