Che fusto Baglioni: fisico super a 67 anni

In attesa di partire, a ottobre, con il tour che toccherà molte città italiane e di mettersi al lavoro per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che lo rivede nel ruolo di direttore artistico, Claudio Baglioni ricarica le batterie a Lampedusa.

Relax e tintarella in barca, al largo dell'isola siciliana, insieme alla compagna Rossella Barattolo. Le foto, pubblicate da Chi, mostrano il cantante in perfetta forma: fisico asciutto e tonico, che a 67 anni non è proprio così scontato.

Sport e stile di vita sano sono fondamentali, ma anche Madre Natura è stata generosa con lui... E le fan apprezzano come quando, capellone, cantava "Amore bello".