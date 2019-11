La figlia di Claudio Lippi, mamma single: "Papà mi ha aiutato tanto"

Non solo ha recuperato il tempo perso come papà, ma ora è anche un nonno modello. Claudio Lippi è riuscito a ricotruire un rapporto splendido con sua figlia Federica, dalla quale era rimasto lontano per diversi anni dopo la separazione dalla moglie.

Il conduttore lo ha raccontato al settimale Oggi: "Quando mia figlia aveva 6 anni mi sono separato da sua mamma Kerima e mi sono distratto, per così dire. Ai tempi lavoravo tantissimo e ci vedevamo poco, ho saltato quella fase delicata. Per fortuna sua mamma è stata bravissima, le ha fatto anche da papà".

Un periodo difficile, ma Federica, oggi 31enne, non ha nessun rancore nei confronti del padre: "Le è mancata la figura paterna - ha spiegato Lippi - Kerima è stata bravissima, non le ha mai parlato male di me, anzi, le diceva tante cose belle sul mio conto che forse neanche meritavo. Non è cresciuta col risentimento".

Con Kerima, sua moglie, si sono ritrovati e tornati ad essere una famiglia. Da allora è una papà e un nonno modello, come ha rivelato Federica, che 7 anni fa ha avuto una bambina: "Viviamo tutti insieme e lui è un nonno pazzesco. Papà mi ha aiutato tanto. Con il padre di Mya la situazione era terrificante, mi confidavo con lui perché avevo bisogno di un punto di vista maschile. Ma soprattutto, quando ero incinta, mi accompagnava ovunque".