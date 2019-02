La dedica di Antonella Clerici alla figlia è commovente: "Ami gli animali e odi il palcoscenico"

Antonella Clerici in versione mamma. La conduttrice - attualmente al timone di Sanremo Young - dedica un post su Instagram alla figlia Maelle, che proprio oggi compie dieci anni. Quasi 30mila like in poche ore per le parole emozionanti della ex timoniera della Prova del Cuoco, che ha avuto la bambina dal ballerino Eddy Marthens, a cui è stata legata otto anni fino al 2016.

La dedica di Antonella Clerici alla figlia Maelle

"Dieci anni fa nascevi tu amore mio - scrive Antonella, che mette a corredo una foto in cui abbraccia la piccola - Eri un fagottino adesso sei già una ragazza. Sei dolce, sensibile un po' ribelle e testona. Ami gli animali e non il palcoscenico, la vita all'aria aperta e le cose semplici. Stai trovando il tuo posto nel mondo e già ti cammino a fianco quando invece vorrei ancora prenderti in braccio. Auguri Maelle dalla tua mamma"

Già qualche settimana fa la Clerici (oggi legata all'imprenditore Vittorio Garrone, ndr) aveva raccontato di soffrire un po' il fatto che la figlia stia crescendo e stia diventando sempre più indipendente: "Egoisticamente mi piacerebbe tornare a quando andava all’asilo - aveva raccontato - perché ero così presa dal lavoro che so di essermi persa qualcosa. E ora che ci sono molto di più vedo che lei ha i suoi interessi e inevitabilmente me la sento “sfuggire”. Sono una mamma imperfetta. Poi ripenso a mia madre e mi rivedo replicare le sue stesse insistenze e pressioni e mi dico: “Ma non ti ricordi quanto ti davano fastidio? ”. E allora lavoro su me stessa"