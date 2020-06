Antonella Clerici in versione mamma: "L'emozionante ultimo giorno di scuola di Maelle"

Tutti i bambini in circolo, ognuno all'interno di un diverso hulahoop per mantenere le distanze. Così i compagni di classe di Maelle, figlia di Antonella Clerici, si sono rivisti per celebrare il loro ultimo giorno di scuole elementari. Dopo tre mesi di didattica a distanza, i bambini hanno potuto salutarsi in attesa di cominciare una nuova avventura alle medie. E' successo a Novi Ligure, paese in provincia di Alessandria, nei pressi del quale vive la conduttrice insieme alla famiglia.

Antonella Clerici, il saluto dei compagni di Maelle

E' proprio Antonella Clerici a condividere la foto su Instagram. "L'emozionante saluto della classe di Maelle, la 5A... in cortile, distanziati, con la mascherina x dirsi addio", si legge nella didascalia. Nello scatto, i ragazzi sono inquadrati nel parcheggio e finalmente possono sorridersi senza il filtro di uno schermo davanti.

Ventimila i like raggiunti dal post. Tanti i genitori che hanno lasciato il loro 'mi piace' al messaggio condiviso da Antonella. Tra i colleghi del mondo dello spettacolo, la conduttrice Daniela Ferolla e l'attrice Laura Torrisi.

Proprio quache settimana fa, Clerici aveva lanciato un appello su Twitter per 'salvare l'ultimo giorno di scuola'. "La mia Maelle - si leggeva - come mezzo milione di altri bambini finirà la sua 5 elementare senza rivedere i suoi compagni di scuola. Da grande si ricorderà del virus che ha sconvolto il mondo e anche un po’ la sua vita di bambina. Salviamo ultimo giorno di scuola". E, a giudicare dalle immagine, può dire di esserci riuscita.

Nata il 21 febbraio del 2009, Maelle è la figlia avuta da Clerici con l'ex compagno Eddy Martens. Oggi la presentatrice è invece legata al petroliere Vittorio Garrone e si è trasferita ad Arquata Scrivia, nell'alessandrino, per godersi appieno la sua nuova serenità familliare.