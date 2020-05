Benvenuta Joy, Clio MakeUp pubblica il filmino del parto e fa record di views

Dalle prime contrazioni al parto. Dai dolori all'arrivo a casa con il bebè. Clio Zammatteo, imprenditrice e YouTuber nota come ClioMake Up, pubblica su Instagram il filmino completo della nascita di Joy, seconda figlia avuta il 22 aprile dopo Grace, 3 anni. Accanto a lei l'inseparabile marito Claudio Midolo, cofondatore e CTO dell'azienda fondata dalla compagna.

"Da quando è entrata nella nostra vita, tutto è cambiato - spiega Clio - Joy ha portato tanta felicità e una nuova luce nella nostra famiglia, proprio come ci aspettavamo! In questo video sono racchiusi tutti i momenti più belli del giorno della sua nascita, dagli attimi prima del parto fino al nostro primo abbraccio e al primo incontro con con la big sister Grace!". Il post raggiunge quota 20mila visualizzazioni in 15 minuti. Numeri destinati a crescere.

Il filmino comincia con Clio alle prese con i primi dolori. "Sono pronta per fare quest'alto baby", scherza. In mano ha un cuore: "Ogni volta che siamo andati a fare una visita, ne ho staccato uno". L'influencer racconta quindi l'inizio dei dolori. "Verso mezzanotte ho iniziato ad avere crampi pazzeschi, ho fatto il bagno caldo, Claudio ha riscaldato la mia stanza e mi ha preparato il latte di cocco. Alle otto però abbiamo deciso di salire in macchina perché non ce la facevo più sia per le contrazioni che per le pressione. Abitiamo a mezz'ora dall'ospedale, quindi ci siamo mossi perché si tratta del secondo figlio e potrebbe nascere prima".

Ed ecco infatti la coppia in ospedale, mentre documenta l'aumento dei dolori, l'ansia e la tensione fino alla nascita della piccolina. Claudio riprende il parto con il telefono: nelle immagini, la neo mamma (rigorosamente con mascherina) abbraccia la sua bambina, tra sorrisi e lacrime di gioia. Si chiamerà Joy.

Il filmino si chiude con il ritorno a casa e con l'accoglienza della sorellina. Grace, primogenita della coppia, guarda il bebè con i suoi grandi occhi scuri e le mandi i baci. "Rivederlo è stato molto emozionante per me e Claudio - chiosa Clio - Per questo voglio condividere questi preziosi momenti con voi e ringraziarvi di cuore per tutto l’affetto che ci avete dimostrato in questi ultimi mesi! Siamo una grande CLIOFAMILY".