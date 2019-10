Clio Make Up incinta per la seconda volta: l’annuncio in un tenero video social

Clio Zammatteo è incinta per la seconda volta. La truccatrice e conduttrice tv, conosciuta dal popolo del web come Clio MakeUp, ha dato la bellissima notizia attraverso un video postato su Instagram in cui la si vede raggiante con il marito Claudio Midolo e la prima figlia Grace nata a luglio 2017, pronta a diventare sorella maggiore tra qualche mese.

Clio Make Up è incinta per la seconda volta

“Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità ... una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese”, si legge a corredo del video postato da Clio MakeUp sui social: “Se il 2017 è stato l’anno della lenticchia il 2020 sarà l’anno dell’oliva”. Ed ecco nelle immagini la truccatrice che, insieme al marito e alla figlia, annuncia l'arrivo di un nuovo bebè per il 2020: “Nel 2020 Grace sarà una Big Sister”, afferma la mamma, raggiante destinataria degli auguri dei follower.

Clio Zammatteo e la storia d’amore con il marito Claudio Midolo

Clio Zammatteo e Claudio Midolo si sono conosciuti allo Ied di Milano e si sono sposati nel 2008. Fu proprio il designer a incoraggiare la moglie a elaborare una strategia diversa per il suo lavoro, per il quale lui le ha dato un gran contribuito curando la parte web. La coppia vive in America insieme alla primogenita Grace, nata nel 2017 dopo aver superato il dolore per un aborto spontaneo due anni prima.