Clio Make Up mamma bis, è nata Joy

"E' nata Joy". Così Clio Zammatteo, conosciuta come Clio Make Up, ha annunciato la nascita della seconda figlia. Una foto su Instagram subito dopo il parto, con la bambina appoggiata sul petto e le dita in segno di vittoria. Uno scatto che fa il pieno di like e commenti, tra cui Giulia De Lellis - che riempie la 'collega' di cuori - Chiara Ferragni, Guglielmo Scilla, Lodovica Comello e tanti altri vip, ma anche centinaia di follower che la seguono incessantemente.

La make up artist, seguitissima per i suoi tutorial, ha partorito in Virginia, dove si è trasferita da qualche settimana. Clio e il marito Claudio Midolo, insieme alla primogenita Grace, non se la sentivano di restare a New York, dove vivono da anni, a causa dell'emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Grande Mela.

Clio Zammatteo e la storia d'amore con Claudio Midolo

Clio Zammatteo e Claudio Midolo si sono conosciuti allo Ied di Milano e si sono sposati nel 2008. Fu proprio il designer a incoraggiare la moglie a elaborare una strategia diversa per il suo lavoro, per il quale lui le ha dato un gran contribuito curando la parte web. La coppia vive in America, a New York. Qui nel 2017 è nata la prima figlia, Grace.