Clio Make Up torna a casa dopo il parto: la foto con le figlie e il messaggio alle mamme

Clio Zammatteo, conosciuta dal grande pubblico come ‘Clio Make Up’, ha condiviso con la sua folta schiera dei follower la gioia di essere tornata a casa dopo il parto della sua seconda figlia, Joy, nata il 22 aprile.

“Finalmente a casa con i miei amori Grace, Joy e Claudiettis”, ha scritto la nota make up artist su Instagram a corredo della foto che la vede insieme alla piccola appena nata e alla primogenita che sorride all’obiettivo di papà Claudio Midolo: “Quando Grace ha visto Joy non credeva ai suoi occhi ha iniziato a baciarla, accarezzarla e a dire ‘Baby Sister Baby Sister!!’. Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti voi per l’incredibile affetto con cui avete accolto Joy, per i dolcissimi messaggi di auguri e supporto e per essere sempre presenti...grazie ClioFamily!!!”.

Durante la gravidanza Clio aveva raccontato le difficoltà e le paure per un momento così delicato vissuto negli Stati Uniti dove l’emergenza coronavirus è particolarmente drammatica, ma, alla luce del lieto evento, ha voluto tranquillizzare le donne che partoriranno in questo periodo “complicato”: “Voglio mandarvi un grande abbraccio e tanta positività, l’amore e la vita vincono sempre!”

Clio Zammatteo e la storia d'amore con Claudio Midolo

Clio Zammatteo e Claudio Midolo si sono conosciuti allo Ied di Milano e si sono sposati nel 2008. Fu proprio il designer a incoraggiare la moglie a elaborare una strategia diversa per il suo lavoro, per il quale lui le ha dato un gran contribuito curando la parte web. La coppia vive in America, a New York. Qui nel 2017 è nata la prima figlia, Grace.