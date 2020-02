Grande Fratello, Clizia gelosa di Paolo: tutta colpa di Sara Soldati

Che le curve delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip avrebbero portato scompiglio nella Casa era cosa abbastanza prevedibile. Dopo i siparietti bollenti tra Asia Valente ed Antonio Zequila, adesso è Sara Soldati a mettere a dura prova altri due coinquilini, ovvero Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La bellezza dell'influencer, infatti, ha provocato un piccolo alterco per la novella coppia. Tutta colpa della gelosia.

Clizia gelosa di Paolo

Tutto è nato quando Zequila, macho ed amante delle donne per antonomasia, ha invitato il buon Ciavarro a spalmare un po' di crema solare sul corpo mozzafiato di Sara. Paolo, da bravo ragazzo, non ha colto la prevocazione. Che però è stata colta molto bene da Clizia, protagonista di un piccolo sfogo di gelosia: "La mia gelosia? Non ti conviene fare scherzi a me, io te lo dico, potrei vendicarmi con uno scherzo terribile - ha minacciato - A schifìo finisce, altro che Antonellina che mi taglia i capelli! Io taglio qualcos’altro direttamente! [...] Abbiamo una serie di set da cucina e coltellacci perfetti, quindi insomma...".

D'altro canto, però, Clizia comincia ad essere preoccupata di come la sua love story può essere percepita dall'esterno. Il motivo? Le parole di Eleonora Giorgi, madre di Paolo, che si è detta un po' perplessa rispetto alla nuova relazione del figlio. "Io capisco la preoccupazione di una madre", ha sottolineato nel pomeriggio la Incorvaia riferendosi alle parole lette nell’intervista rilasciata dall’attrice a Chi, dichiarazioni che le sono state mostrate in diretta tv. "Ma da quel momento ho pensato alla mia vita e ai miei genitori. So cosa pensano, io c’ho una figlia, sono più grande, c’ho una separazione, sono sicura che mia madre stia pensando che io sia una ragazzina, che mi starà giudicando". Chissà se il suo sentimento per Paolo sarà più grande del giudizio altrui... e della gelosia.