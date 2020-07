Clizia Incorvaia sgancia la bomba: "Sono stata con Cristian. La storia con Tara? Mai solida"

Piovono retroscena sulla fine della storia tra Cristian Gallella e Tara Gabrielletto, storica coppia di 'Uomini e Donne', che si è detta addio in questi giorni dopo otto anni d'amore. A dire la sua è oggi Clizia Incorvaia, influencer ed ex di Cristian.

Cristian e Tara si separano

"In tutta onestà - scrive Clizia su Instagram, incalzata sulla questione - conoscendo un po’ anche Cristian visto che è un mio ex di tanti anni fa, non li ho mai visti benissimo insieme come coppia. Conoscendolo un po’, intendo a livello di gusti e affinità mentale, anche di carattere. Chiaramente sono passati degli anni, si cambia, però ripeto, non li ho visti così solidi. Gli auguro tutto il bene del mondo, comunque per me è stato importante".

Parole che nascono da una conoscenza pregressa dell'ex tronista dunque e che hanno fatto presto il giro della rete. Va detto che, al momento, nessuno dei diretti interessati ha commentato le parole della 39enne siciliana, oggi legata a Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cristian e Tara si separano, da Uomini e Donne all'addio

Cristian e Tara si erano sposati nel 2016, a 4 anni dall’inizio dell’amore scoccato nello studio di ‘Uomini e Donne’ e ora il matrimonio è giunto al capolinea. "Non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione - ha spiegato Tara - non vedrete mai interviste o cose inerenti al nostro rapporto. I motivi di questa separazione, sono motivi che solo io e lei sappiamo. Da questo momento, anzi già da un po' di tempo, siamo due persone single che possono tranquillamente andare avanti nella propria vita, frequentare chi vogliamo e fare qualsiasi tipo di scelta, senza dover spiegare o fare altro".