"Francesco Sarcina non gradisce il flirt tra Clizia e Paolo"

La liaison tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, scoppiato nella Casa del 'Grande Fratello Vip', non avrebbe lasciato indifferente Francesco Sarcina, ex marito della influencer e padre della figlia Nina. A raccontarlo è il settimanale Oggi: "Gira voce - si legge sulla rivista - che questo flirt non sarebbe gradito a Sarcina che avrebbe voglia di confrontarsi nuovamente con la sua ex. Un modo per ricomporre la famiglia e tornare assieme, magari per il bene della loro bimba di quattro anni?". Chissà. Di certo è difficile credere che Sarcina sia intenzionato ad entrare nella Casa del GF Vip per un confronto, dal momento che non è solito frequentare reality show e, soprattutto, in considerazione dei numerosi impegni seguiti alla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con la sua band Le Vibrazioni.

La storia d'amore tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: matrimonio, tradimenti, addio

Il tira e molla tra Clizia e Sarcina è cominciato ormai più di un anno fa. Le nozze tra i due sono state celebrate nel 2015, hanno regalato alla coppia la figlia Nina e si sono concluse nel 2018 in maniera davvero turbolenta. La donna, infatti, è stata accusata di aver tradito il marito con Riccardo Scamarcio, grande amico di Sarcina oltre che suo testimone di nozze. Sarcina ha confermato il tradimento, aggiungendo di aver provato un dolore simile a quello della scomparsa del padre. "Quando me lo ha detto, eravamo in macchina ed ho vomitato", ha dichiarato al Corriere. A smentire il tradimento è stato invece un amico di Scamarcio, che ha riportato la versione dell'attore pugliese al giornale Oggi, secondo cui Incorvaia era così gelosa del rapporto tra Sarcina e Scamarcio al punto da inventare tutto per fare finire la relazione. Clizia, dal canto suo, ha ammesso soltanto l'esistenza di un bacio con Scamarcio in passato, che però sarebbe stato scoccato in un momento in cui l'influencer stava vivendo una 'pausa di riflessione' col marito. Non solo, Clizia ha anche accusato Sarcina di averla tradita in passato e di averle fatto mancare innumerevoli attenzioni, ed ha affermato di aver trovato sul telefono dell'allora marito alcune foto compromettenti di altre donne.