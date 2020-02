Caos al Gf Vip, la regia sbotta contro Clizia (ma dimentica il microfono aperto): "Come ca**o ti viene in mente?"

Caos al Grande Fratello Vip. A finire nella bufera, stavolta, è Clizia Incorvaia. L'influencer siciliana ha infatti apostrofato così il coinquilino Andrea Denver durante una discussione: “Tu sei maledetto, sei Buscetta, un pentito, tu sei un pentito, un Buscetta e io non parlo con i pentiti! Io non parlo con i pentiti. Io parlo con le persone che hanno quattro pa**e così e tu non le hai”. Il riferimento è, ovviamente, a Tommaso Buscetta, ex mafioso membro di Cosa Nostra e collaboratore di giustizia italiano. Impossibile per la regia non indignarsi di fronte alle parole della concorrente. Peccato che lo abbia fatto a microfono aperto: "Buscetta… e insomma. Buscetta è una roba brutta brutta eh, proprio brutta. Ma come c**o ti viene in mente, dico io, non lo so. Per loro Buscetta è un uomo de m**da", si sente dire dallo staff in un video registrato dai telespettatori durante la diretta h24 su Mediaset Extra.

Clizia squalificata? La frase su Buscetta indigna il pubblico

Fatta eccezione per questo audio "rubato", la produzione del reality show di Canale non si è ancora pronunciata ufficialmente sull'accaduto, ma è probabile che Clizia sia destinata a lasciare il gioco. Le sue affermazioni hanno scatenato una pioggia di polemiche sui social, tanto che su Twitter e Instagram spadroneggia l’hashtag #cliziafuori. Gli utenti ritengono inaccettabile che la modella abbia paragonato Denver a Buscetta proprio per intendere che è vigliacco come i pentiti di mafia. Per questo hanno lanciato un'idea: far pressione sugli sponsor affinché si dissocino dall'episodio. Il 'caso' sarà affrontato con ogni probabilità dal conduttore Alfonso Signorini nella puntata di domani. Ricordiamo inoltre che Clizia è una delle concorrenti più chiacchierate della Casa: ex di Francesco Sarcina, frontman della band pop rock 'Le Vibrazioni' (che l'ha accusata di averlo tradito con Riccardo Scamarcio ), è ora legata al coinquilino Paolo Ciavarro, figlio degli attori Massimo ed Eleonora Giorgi, conosciuto proprio nella Casa di Cinecittà.

Clizia squalificata? La difesa della sorella Micol

Intanto, sui social, si scatenano le prese di posizione. Su tutti Salvo Veneziano, ex concorrente del Gf Vip squalificato dopo aver pronunciato parole sessiste all'inizio di quest'edizione del reality: "Adesso vediamo se ci saranno due pesi e due misure", scrive su Instagram. A difendere Clizia è invece la sorella Micol: "Mettere in croce una ragazza estrapolando da una frase un significato che questa non vuole in alcun modo sottintendere è di una cattiveria disumana - si legge sul suo profilo - La frase è stata usata (sbagliando) come equivalente della frase 'Sei un traditore', mi rendo conto che non sia stato il modo più corretto e cortese di dirlo, ma è assolutamente fuori discussione che si tratti di un inno alla mafia". Tuona su Twitter Cristiano Malgioglio, cantautore ed opinionista del reality nella sua versione tradizionale: "Da eliminare" Sarà la produzione a valutare.

Nei video in basso: lo sfogo degli autori (audio molto basso e poco comprensibile); Clizia dà del "Buscetta" a Denver

hanno capito tutto quello che hanno detto gli autori, si sono capiti con uno sguardo, li amo 🐍🐍🐍 #gfvip pic.twitter.com/FVHerfUacJ — sara (@michvael) February 22, 2020