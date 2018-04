Colin Farrell in rehab preventiva per non ricadere nell’alcol

Colin Farrell si trova in un centro di riabilitazione in Arizona per intraprendere un percorso di disintossicazione da alcol e droghe.

Quella dell’attore è una rehab preventiva per evitare di intercorrere negli stessi problemi che già nel 2005 lo avevano riguardato dopo un anno di forte stress.

Come riportano Daily Mail e Us Weekly, Farrell ha scelto la clinica Meadows, un centro di riabilitazione da 36mila dollari al mese al quale si sono già rivolti celebrità come Tiger Woods, Elle Macpherson, Kate Moss, Selena Gomez e Kevin Spacey.

Equitazione, yoga, tai chi, sessioni di agopuntura e di “meditazione consapevole” tra le attività svolte. “Colin, dopo una lunga dipendenza dall’alcol è sobrio da 12 anni” ha detto una persona vicina all’attore.

La decisione del rehab è in virtù del fatto che sta girando tre film l’anno e teme che lo stress possa farlo ricadere in vecchi errori. “Ha lavorato così duramente per rimanere sobrio – ha aggiunto la fonte – che l’unico modo in cui pensava di poter tenere tutto sotto controllo è stato quello di chiedere un altro aiuto professionale. Ha molte responsabilità e ha pensato che fosse meglio allontanarsi per un po’ e dedicarsi a se stesso”.