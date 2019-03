Isola, Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli: i commenti dei vip, da Belen a Dalla Chiesa

Continua a far discutere lo scontro tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli avvenuto ieri all'Isola dei Famosi. Per chi si fosse perso questo momento, tra i più imbarazzanti in assoluto della storia del reality, ve lo raccontiamo noi: l'ex re dei paparazzi ha pensato bene di confezionare un video in cui dice al cantante di essere "cornuto" da ben quattro anni: "Ma noi che scegliamo di stare con donne giovani - ha proseguito l'ex agente fotografico - Dobbiamo accettarlo. Ormai, quando le cose diventano pubbliche, è meglio dire “ok, ci sta”. Alla fine siamo tutti un po’ cornuti, Riccardo". Le parole di Corona e le conseguenti lacrime di Fogli (che, ad ogni modo, continua a sostenere la fedeltà della moglie Karin Trentini, considerando quindi maldicenze quelle di Corona) hanno spiazzato il pubblico, che sui social ha voluto dare il proprio giudizio al siparietto. Tra questi, anche molti personaggi dello spettacolo, da Eva Henger a Rita Dalla Chiesa, da Maria Fiordaliso alla stessa Alba Parietti, che ha affidato a Instagram alcune precisazioni post puntata ("Altrimenti difficili da dire a microfono spento"). Fino a Belen, ex di Corona, profondamente indignata: "Il rispetto non ha più valore?". E ancora Roby Facchinetti, storico partner di Fogli nei Pooh.

Di seguito, tutti i messaggi dei vip