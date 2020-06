L'Enrico Mentana 'segreto' raccontato dalla compagna Francesca: "Io in vacanza da sola, lui pazzo di Nina"

Uniti nel lavoro e nella vita privata. Ma guai a parlare di questioni professionali in casa: "Ogni tanto provo a chiedergli qualsosa, un parere, vorrei sapere cosa pensa e lui mi risponde a monosillabi. Poi se usciamo e lo fermano per strada gli sconosciuti si prodiga di informazioni dettagliate. Io rimango senza parole". E' solo uno degli aneddoti raccontati da Francesca Fagnani, giornalista, del compagno e collega Enrico Mentana.

Fagnani: "Enrico Mentana pazzo di Nina"

Fagnani e Mentana fanno coppia da anni. A rivoluzionare le loro vite otto mesi fa è arrivata la cagnolina Nina, un Cavalier King. "Io ho sempre avuto cani e da un po' parlavamo di prenderne uno - dice Francesca al settimanale Visto - quando è arrivata siamo impazziti entrambi, ma Enrico soprattutto. In effetti Nina è dolce e lui non ha il coraggio di lasciarla da sola quando esce di casa dopo di me. Così la porta con lui e io devo andare a recuperarla. Poi mi manda le sue foto e molte le pubblica su Instagram. Quindi negli ultimi tempi principamente parliamo di lei".

Non si parla invece di lavoro, "anche se essere colleghi, oltre che compagni, sicuramente ci porta ad avere degli interessi comuni in più", confida. "Andare ospite durante una maratona Mentana? Mai. Non credo che mi inviterebbe mai e io non andrei. Ma che facciamo, Al Bano e Romina? Ammetto che vorrei intervistarlo a Belve (il suo talk show in onda su Nove, ndr) per un attimo mi è venuta l'idea di chiederglielo, ma è stato un attimo passato in fretta. Non avrebbe accettato ed è giusto così".

"Io in vacanza da sola"

Come è essere fidanzata con uno stakanovista? In tempi di vacanze ci si divide. "Io sono partita lo stesso, ho raggiunto amici in montagna. Nessuna frustrazione. Enrico non ha battuto ciglio, del resto io non mi lamento del fatto che se lui, se potesse, vivrebbe in diretta".