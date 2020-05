Federica Panicucci torna a Mattino 5, il compagno Marco Bacini sbotta contro un hater

Tra i tanti italiani tornati al lavoro con l'arrivo della Fase 2 c'è anche Federica Panicucci. Dopo un periodo di pausa in cui il suo Mattino 5 è stato affidato al giornalista Francesco Vecchi, adesso anche la conduttrice ritorna al timone del contenitore mattutino in onda su Canale 5. Entusiasmo da parte dei telespettatori, che non vedevano l'ora di trascorrere di nuovo la mattinata in casa insieme a Federica, ma l'occasione è stata colta anche dai soliti haters, che ne hanno approfittato per lanciare i loro attacchi. A difenderla il compagno Marco Bacini, sempre in prima linea quando si tratta di tutelare la sua promessa sposa.

Perché si sa, Marco non fa sconti a chi attacca gratuitamente Federica. E proprio non riesce a sorvolare sul livore riversato online da alcuni utenti. "Si stava tanto bene Francesco Vecchi, un vero professionista", attacca una donna su Instagram. "Viva la libertà - replica Bacini - ma allora non sarebbe più intelligente andarsi a complimentare con lui anziché criticare gli altri? Questo essere perennemente rancorosi vi rovinerà il fegato. Sia serena, ne va della sua salute".

C'è poi chi mette nel mirino la coppia Panicucci-Bacini, definendoli "pallosi". L'attacco arriva in calce ad una foto 'a due' condivisa da Marco. "Se non è stato il medico ad obbligarla a seguirmi, può tranquillamente andare su altri profili così da non annoiarsi", ribatte l'imprenditore, "Mi raccomando non si faccia trovare impreparata dalla Fase 2". "Accompagni tua nonna a fare la spesa", scrive ancora qualcuno, in riferimento alla differenza d'età tra Federica e Marco (nove anni). "Oltre ad ingrossare i muscoli, ingrossa il cervello", la risposta.