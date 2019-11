Compleanno esclusivo per Alessia Marcuzzi: tutte le foto del party con le amiche (e senza marito)

Un compleanno esclusivo per Alessia Marcuzzi. Ieri sera a Roma la conduttrice ha festeggiato 47 anni tra una visita alla galleria d'arte di Palazzo Colonna, organizzata dalle amiche, e una cena insieme agli affetti più cari. A raccontarlo è proprio la conduttrice delle Iene con alcune foto pubblicate su Instagram. Unici assenti sembrerebbero essere il primogenito Tommaso Inzaghi, avuto dall'ex compagno, l'allenatore Simone, e l'attuale marito Paolo Calabresi Marconi: nessuno dei due compare negli scatti della serata, a causa probabilmente di impegni professionali.

Bellissima in un mini abito beige e stivaloni super sexy in pelle, ieri sera Alessia era una festeggiata bellissima. Una vera e propria notte da sogno per lei. Prima una visita nella galleria d'arte, dove si è lasciata incantare da opere come 'Il Mangiafagioli' di Annibale Caracci e 'Venere, Cupido e Satiro' del Bronzino, e poi tutti insieme a mangiare, ridere e scherzare. Presente anche Gaia Lucariello, seconda moglie di Inzaghi, con cui Marcuzzi ha costruito un ottimo rapporto. A fine serata, ovviamente, il momento della torta, con la presentatrice che ha spento le candeline insieme alla figlia Mia, la secondogenita avuta dall'ex Francesco Facchinetti.

"Che regalo pazzesco mi avete fatto amiche mie - ha scritto stamattina Alessia su Instagram - Una visita esclusiva a Palazzo Colonna. E’ stato davvero emozionante scoprire le meravigliose opere d’arte di questo Palazzo... E' davvero una delle più belle collezioni private che io abbia mai visto nella mia vita!". Insomma, una serata da ricordare.

(Nella foto in basso, Alessia Marcuzzi con Gaia Lucariello ed Ezia Modafferi Barolio)