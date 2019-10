Fedez compie 30 anni e Leone dice "papà": il video fa 100mila like in 30 minuti

Trent'anni, una carriera di successo e un figlio, Leone, avuto dall'adorata moglie Chiara Ferragni, influencer italiana più famosa al mondo. E' una vita piena quella di Fedez, che oggi festeggia la fine dei vent'anni e l'ingresso in una nuova decade. Ma "gli auguri più belli" restano quelli del suo bambino, un anno e otto mesi, che finalmente pronuncia la parola "papà". Lo racconta proprio il rapper nell'ultimo video condiviso sui social.

Gli auguri di Leone a Fedez

Nella clip pubblicata questa mattina su Instagram, vediamo Leone seduto sul seggiolone, mentre viene incalzato dai nonni a mandare un bacio al papà. Lui, riccioli biondi e grandi occhioni azzurri, guarda la telecamera e poi si lascia andare ad un tenerissimo "papà". E Fedez non resiste. "Ecco gli auguri più belli", scrive nella didascalia a corredo del video, aggiungendo una emoticon che racconta tutta la sua commozione. 128mila i 'like' collezionati dal post in soli 30 minuti.

I trent'anni di Fedez sono all'insegna della famiglia. Proprio qualche mese fa infatti il cantante ha deciso di rallentare con gli impegni professionali per dedicarsi di più agli affetti, ovvero Leone e la moglie Chiara, con cui si è sposato lo scorso settembre dopo due anni di fidanzamento.

Gli auguri di Chiara Ferragni a Fedez

Ed anche Chiara Ferragni questa mattina ha condiviso un post per augurare buon compleanno al marito. "Il trentesimo compleanno più felice per la mia persona, la mia anima gemella e il mio migliore amico Fedez - ha scritto sempre su Instagram a margine di alcuni scatti di coppia - Sono così orgogliosa di te, della nostra relazione e di tutto ciò che abbiamo costruito insieme in soli 3 anni. Grazie per avermi reso la mamma e la moglie più felice. Grazie per aver realizzato i miei sogni. Grazie per aver capito chi sono e supportarmi sempre. Quando ti guardo posso solo pensare "è la mia persona, non potrei avere nessun altro che mi faccia sentire così". Sei una famiglia e sei a casa e mi rendi orgoglioso ogni giorno. Ti amo raviolito ❤️".