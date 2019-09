Compleanno vip per l'agente Graziella Lopedota, tra lo show di J-Ax e la commozione di Savino (FOTO)

Festa (a sorpresa) vip per Graziella Lopedota. Ieri sera a Milano l'agente di spettacolo ha festeggiato cinquant'anni circondata dall'affetto degli artisti della sua agenzia di spettacolo 'Notoria Srl Lab'. Da J-Ax, che ha intrattenuto i presenti con un piccolo show musicale all'insegna dei suoi successi 'Tranqui Funky' e 'Ostia Lido', fino a Nicola Savino, capace di commuovere con una dedica alla manager sulle note de 'I migliori anni della nostra vita'. A raccontare la serata sono stati gli stessi invitati attraverso le Instagram Stories, anticipando l'assalto dei paparazzi posizionati fuori dal locale.

Elegantissima in un abito bianco dalle geometrie morbide, Graziella è entrata al ristorante con una benda sugli occhi. E, una volta tolta la fascia, ha trovato davanti a sé lo spettacolo di tutti i suoi artisti riuniti attorno al tavolo. Tra le più scatenate Michelle Hunziker, arrivata con la figlia Aurora Ramazzotti accompagnata dal fidanzato Goffredo Cerza, e saltata in piedi sulla sedia per ballare le canzoni intonate da J-Ax. Allo stesso tavolo Silvia Toffanin e Ilary Blasi, colleghe ed amiche storiche anche nel privato, che erano sedute l'una accanto all'altra. E poi la comica Katia Follesa con il marito Angelo Pisano, la conduttrice Lucilla Agosti e i presentatori Daniele Bossari e Alvin. Un party all'insegna del divertimento, che per una volta ha messo da parte gli impegni professionali d'agenzia (tra le più prestigiose dello showbiz) e le etichette. Qualche ora di danze scatenate e karaoke, senza risparmiare momenti di commozione, come quando, al termine della cena, gli invitati hanno consegnato a Graziella il loro regalo: un grande quadro composto di un collage di foto che ritraggono l'agente insieme ai suoi artisti. E con una fotografia si è anche conclusa la serata: quella di gruppo scattata al momento della torta e condivisa su Instagram da Bossari: "Ti vogliamo bene, baby!"