La mamma di Belen compie gli anni, ma al party c’è un “grande assente”

Compleanno con “giallo” per Veronica Cozzani, la mamma di Belen che ieri ha festeggiato 55 anni insieme alla famiglia e agli amici più cari. Brindisi, cotillon e buon cibo, ma che fine ha fatto il marito Gustavo? Del ‘capo-clan’ dei Rodriguez non c’è traccia.

La serata è stata documentata via social. Presenti tutti e 3 i figli di Veronica: Jeremias, Belen e Cecilia, queste ultime due accompagnate dai rispettivi fidanzati Andrea Iannone e Ignazio Moser. Sedute al tavolo anche le migliori amiche di Belu, Antonia e Patrizia. In braccio alla nonna il piccolo Santiago. Insomma, all’appello c’erano tutti tranne uno: Gustavo. La sua assenza sta già facendo vociferare il web di una possibile crisi in ‘casa Rodriguez’. Qualcuno infatti fa notare come l’uomo ‘latiti’ da un po’ di tempo tra gli scatti familiari. Dai diretti interessati, però, al momento non è arrivata alcuna risposta alle indiscrezioni.