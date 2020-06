Giuseppe Conte si ritaglia una cena romantica con la sua Olivia

Le bimbe di Conte - quel gruppo fondato su Instagram da quante sono capitolate di fronte al fascino del premier - dovranno mettersi l'anima in pace. Giuseppe Conte, quel presidente del Consiglio che tanto piace alle donne, ha già scelto la sua metà: si tratta di Olivia Paladino, 38enne romana, con cui è stato pizzicato a cena insieme proprio in questi ultimi giorni. Una storia che va avanti da tempo, la loro, e finalmente libera di ricongiungersi dopo il caos dell'emergenza coronavirus.

Al termine di quelli che immaginiamo essere stati alcuni dei mesi più complessi della sua carriera, Conte si concede una cena romantica insieme alla sua dolce metà. Eccoli mentre siedono al tavolo di un locale di Velletri, paese in provincia di Roma. I due appaiono sorridenti. Lui elegante in completo blu (ma senza cravatta), lei abito nero che lascia le spalle sensualmente scoperte e capelli biondi lasciati sciolti.

"Avevamo bisogno di un po’ di normalità", avrebbe confessato per l'occasione la First Lady. E immaginiamo che il suo desiderio di romanticismo: durante la serata, Conte non ha avuto occhi che per lei.

Ma chi è la donna che ha conquistato il cuore del premier? Poche sono le informazioni ulteriori che si conoscono su di lei. Quasi quarant'anni, è figlia del proprietario del prestigioso hotel Plaza di Roma e dell’attrice svedese Ewa Aulin. E' stato proprio Tinto Brass a parlare di Ewa in un’intervista a Di Più: "Quando ho saputo che la suocera del premier è Ewa Aulin, una delle attrici che io ho lanciato, mi sono sorpreso. Da tanto tempo non sentivo parlare di lei, Ewa era piena di sensualità".