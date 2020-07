Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, vacanza formato famiglia con i figli

Un'amicizia che va avanti da oltre vent'anni e che oggi li porta a condividere anche l'esperienza della paternità. Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, cresciuti insieme nel privato e professionalmente, oggi si ritrovano in vacanza l'uno accanto all'altro in veste di papà, in Toscana, loro terra d'origine. Con loro, appunto, Martina, figlia di Leonardo e della ex moglie Laura Torrisi, e Matteo, nato dall'amore di Carlo per la moglie Francesca Vaccaro, di professione costumista.

E' Pieraccioni a pubblicare uno scatto della vacanza. Nella foto, i bambini si stanno divertendo a guardare il mare dagli scogli. "La mia figliola e il figlio del Conti che sfamano i gabbiani", scrive il regista, per poi aggiungere una nota ironica, come è nel suo stile, "Ps il figlio del Conti non è in ombra, è proprio così". "Povero figlio mio", risponde Francesca in calce al post.

Sessantamila i like per la foto, tra cui tanti abbracci da parte di colleghi del mondo dello spettacolo, dall'attrice Greta Scarano al comico Giovanni Vernia.

Già due giorni fa, Conti aveva condiviso uno scatto in cui si immortalava insieme alla moglie. "Foto by il paparazzo Matteo", scriveva nella didascalia, facendo un tenero riferimento al figlio. Il bambino è nato nel 2014, due anni dopo il matrimonio. "Le vacanze le passeremo nel mio buen retiro in Toscana, a Castiglioncello, e come sempre trascorreremo l’estate in serenità", ha raccontato Conti di recente.

Più grande di quattro anni è invece Martina, frutto dell'amore di Pieraccioni per l'attrice Laura Torrisi: i due si sono fidanzati nel 2007, per poi lasciarsi consensualmente nel 2014. Ma a tenerli uniti ci pensa la loro piccola.