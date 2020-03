Corinne Clery ha un nuovo compagno

Con il settimanale Oggi, in edicola da domani, Corinne Clery, attrice francese e diva delle commedie sexy anni '80, fa uno scoppiettante bilancio della sua vita appena compiuti i 70 anni e rivela di avere un nuovo compagno.

By Bye dunque ad Angelo Costabile, il 'toy boy' con cui Corinne ha trascorso circa nove anni della sua vita: "È stata una storia molto carina ma abbiamo 28 anni di differenza, io ho tanti difetti ma non sono cretina", confida, per poi aggiungere: "Adesso sono interessata a un’altra persona… è una storia nuovissima, da un mese... Non è una persona famosa ed è vicina alla mia età".

Corinne parla poi di un suo grande rammarico, ovvero di un allontanamento dal figlio Alexandre: "Ho cercato di dare il maggior amore possibile a mio figlio ma, essendo arrabbiato con me, qualcosa devo aver sbagliato. Sa, ero una mamma-bambina. Mi dispiace che ci sia stato un allontanamento. È una cosa dolorosa. Ma la porta non è chiusa per lui".

Poi racconta gustosi aneddoti su mariti e amori. Come quando Paolo Pazzaglia, storico patron della Capannina, locale mondano di Forte dei Marmi, la tradì con Isabella Ferrari e lei gli disse qualcosa come: “Puoi sparire”. "Sì, beh. Io ero impegnatissima per lavoro e ci vedevamo la domenica. Lui incontrò questa bellissima ragazza, capisco che uno possa aver perso la testa. Sul momento rosicavo, anche se avevo cominciato a vedere uno".