Corinne Clery in clinica per un intervento di addominoplastica

(Nel video in alto, Corinne Clery racconta l'operazione in diretta a "Pomeriggio 5")

"Tutti mi dicono che sono matta e che non ce n'era bisogno, ma a me dava fastidio anche solo quel poco, quindi ho deciso di intervenire". Corinne Clery, 68 anni, si è sottoposta ad un intervento di addominoplastica. Accanto a lei il giovane fidanzato Angelo Costabile, che però ha ammesso di essere in disaccordo: "Non era necessario"

L'operazione è avvenuta nella giornata di oggi, giovedì 7 giugno, ed è durato un'ora e mezza. A raccontarlo è stata la stessa attrice francese in diretta a "Pomeriggio 5": "Ho deciso di farlo dopo aver visto l'intervento fatto a Serena Grandi. Io la sento e la vedo spesso e posso dire che il risultato è bellissimo". E ancora: "Tutti mi hanno sempre accusata di essermi ritoccata ma non era vero, oggi li ho accontentati".