Il figlio di Corona su Instagram, Nina Moric non ci sta: botta e risposta social con Fabrizio

A poche ore dalla sua apertura l’account Instagram carlosmariacoronareal di Carlos Maria Corona ha già raggiunto la soglia dei 95mila follower, diventando destinatario dei numerosi commenti di chi sta criticando o approvando la decisione e del figlio di Fabrizio e Nina Moric.

“Da oggi mio figlio Carlosmaria sbarca su in Instagram. Seguitelo e capirete tante cose!!” ha fatto sapere l’ex imprenditore in calce al video di “presentazione” del ragazzo 16enne.

“Sono su Instagram per comunicare le mie idee, ciò che penso”, ha affermato direttamente Carlos Maria: “Sarà un profilo interattivo. Ai ragazzi della mia età voglio comunicare ciò che riguarda la vita, ma senza influenzarli, solo per dare consigli. Non è un profilo commerciale”.

Il figlio di Corona su Instagram, botta e risposta tra Nina Moric e Fabrizio

La decisione di lasciare che Carlos Maria utilizzi Instagram per comunicare non è stata bene accolta dalla madre Nina Moric che dopo essersi rivolta al figlio con un commento dispiaciuto scritto a margine del suo primo post, ha avuto uno scambio di battute con l’ex marito Fabrizio.

“Ti prego, non mettere questa meravigliosa creatura in pasto ai lupi. Proteggilo, ti prego non farlo”, il messaggio di Nina per Corona; “E’ una sua scelta, ha 16 anni e ha il diritto di vivere la sua età”, la risposta dell’uomo.

La modella croata ha poi dedicato una storia Instagram e un post al figlio, esaustivo del suo pensiero in merito alla presenza del figlio sui social network: “Provare a tenere lontani i nostri figli (dai social, ndr) così come si tenevano lontani anni fa dalla strada è un dovere di ogni genitore che voglia essere considerato tale”.