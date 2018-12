Corona e Nina Moric, la bella dichiarazione durante la cena di Natale | Video

Anche a Natale Instagram è la vetrina preferita attraverso cui condividere la gioia di ritrovarsi circondati dalla propria famiglia, lontana da tutti i rancori e le incomprensioni che magari, in passato, hanno potuto creare qualche attrito.

Di certo questo è il caso di Nina Moric e Fabrizio Corona, protagonisti di alcune storie social che li hanno visti finalmente festeggiare la vigilia di Natale insieme dopo ben 10 anni.

Corona e Nina Moric, il Natale insieme dopo 10 anni

“Oggi dopo 10 anni ci siamo finalmente riuniti, io te e Carlos”, afferma la modella croata nel video girato dall’ex marito che mostra la tavola imbandita e i famigliari durante la cena della vigilia. Tra loro anche il figlio sedicenne della coppia, la madre di Nina Moric, e tanti amici.

Che tra i due i rapporti fossero ormai lontani dalle beghe successive alla loro separazione era cosa nota, ma la cena della vigilia di Natale trascorsa insieme rinsalda ancora di più un legame tenuto forte dall’affetto reciproco e dall’amore per il loro Carlos.

“Possono rubarmi tutto, non me ne frega un caz*o; ma non possono rubarmi la mia famiglia !!! #merrychristmas #familyfirst Dopo dieci anni, finalmente tutti insieme. Grazie Dio”, ha scritto Corona su Instagram per ricordare la serata, trascorse a poche ore di distanza dal furto in casa subito e documentato sui social.

(Di seguito le storie su Instagram)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...