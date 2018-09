Fabrizio Corona apre uno studio di tattoo e mostra l'ennesimo di "colpo di testa"

Fabrizio Corona - da poco tornato in libertà dopo i tanti problemi con la giustizia - ha deciso di cominciare una nuova vita da imprenditore ripartendo da un ambito a lui molto caro, visti i numerosissimi tatuaggi sparsi per tutto il corpo.

Dopo essere tornato in libertà, l'ex re dei paparazzi ha lanciato il marchio ‘Adalet’, una parola turca che significa giustizia.

"Vestire Adalet significa avere la forza di puntare i piedi, ogni giorno, per qualcosa” ha spiegato lo stesso Corona sullo store ufficiale: “Una forma di ribellione estetica in nome della giustizia, perché senza giustizia non c’è libertà".

Non solo abiti, però. Perché, come riporta Milano Today, pochi giorni fa l'ex manager dei fotografi ha presenziato personalmente all'inaugurazione del primo studio di tatuaggi griffato ‘Adalet’ aperto a Cava de' Tirreni, nel Salernitano.

Poco dopo proprio Corona ha annunciato le prossime due aperture, che saranno a Milano e Roma.

Fabrizio Corona, il nuovo tatuaggio sulla testa

E poche fa Corona ha mostrato su Instagram il suo ultimo, ennesimo tatuaggio, disegnato sul lato destro della testa: “Viva la libertà”, la scritta scelta dall’uomo che ormai l’ha resa una sorta di mantra della propria vita.

Domani, 21 settembre, è prevista la sentenza del processo di appello a carico di Fabrizio Corona, come ha ricordato lui stesso con una storia Instagram in cui ha anche annunciato che presto tornerà in tv: “Sabato sarò ospite a Verissimo e spiegherò cosa significa ‘Viva la libertà’” ha promesso ai follower.