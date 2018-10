Corona - Provvedi, la madre di Silvia scrive a ‘Mattino 5’: la lettera per Federica Panicucci

Monica Provvedi mette un punto alla questione che da mesi vede protagonista la figlia Silvia come ormai ex fidanzata di Fabrizio Corona.

Lo ha fatto con una lettera indirizzata a Federica Panicucci e a tutta la redazione di Mattino Cinque, trasmissione in cui è stata spesso ospite in queste ultime settimane e che ha ringraziato per averle dato lo spazio per difendere la figlia.

Dopo l’ultima puntata speciale del GF Vip, la storia tra Provvedi e Corona è definitivamente finita, motivo per cui ora la mamma non se la sente più di andare in trasmissione.

“Anche io nel rispetto di mia figlia metto la parola fine alla questione”, ha dichiarato la signora Provvedi, decisione che è stata commentata in studio dalla conduttrice e dagli ospiti del programma.