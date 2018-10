Corona si tatua una dedica per Maurizio Costanzo: la reazione del conduttore

(Corona sul palco del Maurizo Costanzo Show)

Fabrizio Corona è stato tra i protagonisti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show.

La sua presenza sul palco dello storico talk show di Canale 5 era stata anticipata nei giorni scorsi e ieri, con la messa in onda della puntata, i telespettatori hanno avuto moto di ascoltare le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi, assistere all'annunciato incontro (con tanto di ballo lento) con la storica ex fiamma Belen Rodriguez e anche apprendere del suo nuovo tatuaggio dedicato a Maurizio Costanzo.

Il tatuaggio dedicato a Maurizio Costanzo

"Maurizio maestro mio" è la scritta che Corona ha impresso dietro la nuca in onore di Costanzo (in seguito postata sulle Instargram Stories da Gabriele Parpiglia), mostrata al conduttore durante la serata e commentata da Roberto D'Agostino che ha consigliato a Maurizio Costanzo di querelarlo. "Non lo querelo perché ne ha fatti tanti di errori ma io che conoscevo il padre, mi sento di garantire che in realtà è una brava persona".

Il rapporto tra Fabrizio Corona e Belén Rodriguez

Per la prima volta dopo anni, Belen e Corona si sono ritrovati sulla stessa scena televisiva e inevitabilmente il loro attuale rapporto è stato al centro della curiosità dei presenti.

"È vero che sui social le dedichi canzoni?", gli ha chiesto Costanzo; lui ha negato imbarazzato, escludendo comunque che quelle dediche fossero per Silvia Provvedi. "L'unica cosa che Belén sa fare bene è mettere il cu** a pizzo", ha poi provocato Roberto D’Agostino. "Fidati che non sa fare solo quello", la difesa dell’ex fidanzato che a Belen ha risposto alla domanda sulla possibilità di avere altri figli (vedi video in apertura).

Le parole di Fabrizio Corona su Silvia Provvedi

Stasera, giovedì 25 ottobre, Fabrizio Corona entrerà nella casa del ‘Grande Fratello Vip per incontrare Silvia Provvedi. Maurizio Costanzo gli ha chiesto cosa le dirà: "Io ora non penso a cosa dirle. Andrò dentro per una serie di motivazioni che non vorrei dire qui, quello che mi verrà le dirò”, la replica di Corona. “Se la amo ancora? No, non credo di amarla più. Comunque io sono uno di pancia, non la vedo da tre mesi, magari la vedo e la bacio".